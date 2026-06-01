Продажи новых автомобилей в конце мая выросли на 17%

Российский авторынок вышел в плюс.

Спрос на новые легковые автомобили в конце мая вырос более чем на 10%. Об этом при подведении итогов последней недели весны 2026 года рассказал гендиректор «Автостата» Сергей Целиков.

С 25 по 31 мая было продано 27,9 тысячи «легковушек» без пробега.

«Это почти на 10% больше, чем неделей ранее (25,4 тысячи), и на 17,4% превышает результат аналогичной недели прошлого года», – сообщил Целиков в своём Телеграм-канале.

Остальные сегменты по сравнению с прошлым годом снизились. Сильнее всего упали продажи легких коммерческих автомобилей (на 29,5%) и грузовиков (на 9%).

Сведения по продажам новых автомобилей в мае будут опубликованы в ближайшие дни. Поочередно отчёты предоставят Минпромторг, «Автостат» и АЕБ.

