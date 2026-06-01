В Петербурге с 1 июня подорожали платные парковки

С 1 июня 2026 года в Санкт-Петербурге изменились тарифы платной парковки. Индексация тарифов была проведена на семи участках Центрального района.

Подорожали парковки для легковых автомобилей. Стоимость одного часа стоянки теперь составит:

100 рублей:

Миргородская ул. (от Полтавской ул. в направлении Военной ул.).

200 рублей:

Суворовский пр. (от 1-й Советской ул. и Невского пр. до пл. Пролетарской Диктатуры);

Наб. Робеспьера (от Водопроводного пер. до пр. Чернышевского); Синопская наб. (от пл. Александра Невского до Смольного пр.);

Наб. Робеспьера (от пр. Чернышевского, чётная сторона, до Литейного пр.);

ул. Черняховского (от наб. Обводного канала до Транспортного пер.).

360 рублей:

Полтавский проезд (от Полтавской ул. в направлении Военной ул.).

Как подчеркнули в Комтрансе, решение о пересмотре тарифов принято на основе данных о количестве ежедневно размещаемых автомобилей и оплаченных парковочных сессий. Автомобилистов просят учитывать новые тарифы при выборе места для стоянки.

