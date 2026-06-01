В Кремле отреагировали на дефицит бензина в Крыму

Вопрос нехватки бензина на автозаправочных станциях в Крыму находится на контроле, и все уровни власти работают над её решением. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Текущие проблемы, они подлежат решению. Это вопросы, которые стоят на повестке дня. Все уровни властей работают над решением проблемы», – сказал Песков на пресс-брифинге в понедельник, 1 июня.

В Крыму возникла нехватка автомобильного бензина. Из-за этого с 31 мая на местных заправках ввели ограничения на продажу АИ-95: топливо продают в первую очередь для общественного и коммунального транспорта, а также по специальным талонам. Также введено ограничение на продажу АИ-92 – не более 20 литров на одно транспортное средство, заправка в канистры запрещена.

«Ожидаемый срок нормализации сложившейся ситуации – в течение 30 дней», – написал глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своём Телеграм-канале.

В Кремле успокоили россиян по поводу бензина на заправках