МВД опровергло слухи о массовых проверках пожилых водителей

Если верить фейку, автомобилистов старше 65 лет будут отстранят от управления транспортным средством.

Министерство внутренних дел России отреагировало на слухи о массовых проверках пожилых водителей, которые будто бы проводятся с 1 июня.

В понедельник утром в некоторых российских СМИ и Телеграм-каналах появились сообщения о том, что с начала лета сотрудники ГИБДД переходят на усиленный режим контроля за участниками дорожного движения старше 65 лет. Согласно этой информации, они будут проверять данные медицинских карт пенсионеров через общую базу. Если у автомобилиста обнаружат заболевание, несовместимое с вождением, действие прав приостановят.

«Данная новость не соответствует действительности. Напротив, сотрудники Госавтоинспекции оказывают содействие участникам дорожного движения, в том числе лицам пожилого возраста, оказавшимся на дороге в затруднительной ситуации», — написала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Телеграм-канале.

Отметим, что отстранение водителя от управления транспортным средством по состоянию здоровья будет возможно только с 1 марта 2027 года. Тогда в силу вступит закон, наделяющий ГИБДД правом отправлять водителей на внеочередное медицинское обследование.

