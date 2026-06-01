Рост цен на бензин в Москве установил новый рекорд

За неделю автомобильное топливо подорожало на 36 копеек.

В последнюю неделю весны 2026 года на московских заправках резко подорожали бензин и дизельное топливо. Об этом свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА) по итогам мониторинга цен.

Подорожание «горючки» на столичных АЗС было рекордным для текущего года ещё две недели назад — плюс 23 копейки. С 25 мая по 1 июня этот показатель вырос до 36 копеек.

Самый доступный бензин — АИ-92 — вырос в цене на 24 копейки. АИ-95 подорожал на 35 копеек, а стоимость премиального АИ-100 взлетела на 49 копеек. Дизтопливо подорожало сразу на 56 копеек.

Как изменилась стоимость топлива на московских АЗС с 25 мая по 1 июня:

АИ-92 : +24 копейки, с 64,43 до 64,67 рубля;

: +24 копейки, с 64,43 до 64,67 рубля; АИ-95: +35 копеек, с 71,11 до 71,46 рубля;

+35 копеек, с 71,11 до 71,46 рубля; АИ-100: +49 копеек, с 97,04 до 97,53 рубля;

+49 копеек, с 97,04 до 97,53 рубля; ДТ: +56 копеек, с 77,93 до 78,49 рубля.

О том, как изменились цены на бензин и дизельное топливо по всей стране, расскажет Росстат в ближайшую среду, 3 июня.

