6-7 июня Казань примет третий этап Открытого чемпионата РДС

Борьба за чемпионство в RDS Open продолжается.

В следующие выходные, 6 и 7 июня, автодром KazanRing Canyon в Казани примет третий этап Открытого чемпионата РДС (RDS Open) 2026 года. После первых двух этапов борьба вышла на новый уровень: разница в количестве баллов у каждого пилота в турнирной таблице остается минимальной, а интрига вокруг исхода сезона сохраняется на высочайшем уровне.

Трасса KazanRing Canyon традиционно считается одной из самых сложных и зрелищных в календаре RDS Open. Перепады высот и возможность развить максимальные скорости не оставляют пилотам права на ошибку, а зрителям гарантируют плотную борьбу и эффектные заезды в потрясающих марсианских ландшафтах.

Фавориты личного и командного зачёта

Одним из претендентов на победу является лидер личного зачёта чемпионата Владимир Афанасьев. Пилот Tamashi Racing уверенно начал сезон, одержав победу в первом этапе RDS Open в Рязани, а затем закрепил лидерство «бронзой» по итогам заездов на столичном этапе. Сейчас на счету петербуржца 415 очков, что делает его главным ориентиром для соперников.

Серьёзным конкурентом для Афанасьева остаётся Владислав Ерофеев. Представитель команды STAR PЁR STARS AIMOL дважды завершал этапы в числе призёров и сейчас занимает вторую строчку чемпионата с 353 баллами.

Особое внимание болельщиков будет приковано и к Анатолию Щербаку. Москвич выиграл квалификацию первого этапа и после двух соревновательных этапов занимает третью строчку в личном зачёте. Щербак традиционно регулярно демонстрирует агрессивные заезды и остаётся одним из самых техничных пилотов сезона.

В числе возможных претендентов на подиум также стоит отметить Сергея Давидадзе. Пилот из Самары стал победителем второго этапа в Москве, показав одно из самых уверенных выступлений уик-энда. Успех в столице позволил ему подняться в верхнюю часть турнирной таблицы и укрепить статус одного из открытий сезона-2026.

В командном зачёте борьба также обещает быть максимально плотной. Перед третьим этапом Открытого чемпионата РДС команда Tamashi Racing лидирует с 538 очками, однако STAR PЁR STARS AIMOL уступает всего 18 баллов и имеет в своей копилке 520 очков.

А судьи кто?

В сезоне-2026 заезды участников оценивают опытные судьи и действующие пилоты Гран-При Российской Дрифт Серии. Определять исход каждого хита предстоит бессменному судье Открытого чемпионата РДС, пилоту RDS GP Андрею Астапову, победителю RDS Open NXT в сезоне-2025, пилоту Гран-При РДС Тимофею Добровольскому и участнику RDS GP, судье первого дивизиона в сезоне-2025 Михаилу Давидянцу.

Следить за событиями третьего этапа RDS Open можно будет как с трибун автодрома KazanRing Canyon, так и в прямом эфире на платформе RDS TV. Билеты доступны на сайте.

