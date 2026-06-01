Власти России готовят экстренные меры для стабилизации топливного рынка

Обнародован список мер властей для избежания дефицита топлива и сдерживания роста цен на заправках.

Правительство России разрабатывает набор срочных мер, направленных на насыщение внутреннего топливного рынка и стабилизацию цен. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники, знакомые с содержанием поручений вице-премьера Александра Новака.

В рамках обсуждаемого комплекса решений правительство и профильные ведомства рассматривают следующие шаги:

проведение консультации по увеличению поставок бензина из Беларуси в Россию;

увеличение выплат по демпферу, в том числе на импортное топливо. Источники не исключают, что поправки в Налоговый кодекс будут внесены задним числом — с 1 июня 2026 года;

ужесточение контроля экспорта, включая полный запрет на вывоз бензина сроком на два месяца, даже по некоторым межправительственным соглашениям;

возможность введения эмбарго на экспорт дизельного топлива, производимого непосредственно заводами.

По данным источников, необходимость в экстренных мерах вызвана сокращением запасов топлива в стране и заметным снижением объёмов реализации на биржевых торгах. Так, средний объём реализации бензина АИ-92 на Петербургской бирже за последнюю неделю мая упал на 26% по сравнению с началом года, а продажи АИ-95 снизились на 43%. Снижение продаж дизельного топлива на бирже составило около 17%.

Стоит отметить, что с 1 апреля и до 31 июля в России действует запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и заводов с маленькой производственной мощностью).

