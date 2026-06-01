МЧС успокоило владельцев гибридов и электромобилей

СМИ и новостные Телеграм-каналы напугали российских владельцев электрических машин.

С 1 июня 2026 года в России вступили в силу новые нормативы по пожарной безопасности парковок для электромобилей и гибридов. Не все отечественные медиа правильно интерпретировали этот свод правил, и МЧС России пришлось выступить с разъяснением.

Некоторые посчитали, что отныне батарейным автомобилям запрещено находиться на подземных парковках. На якобы разрешённых площадках такие машины должны стоять группами не больше 10 штук. Штрафы за нарушение — от 50 тысяч до 2 млн рублей.

«Положения не устанавливают запрета на парковку электромобилей. Ограничения по размещению машино-мест для электромобилей на открытых автостоянках отсутствуют», – сказано в сообщении пресс-службы МЧС.

Нормативы касаются исключительно проектирования и строительства автомобильных стоянок после 1 июня 2026 года и не затрагивают действующие парковки.

