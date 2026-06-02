Назван новый повод для роста цен на бензин в России

Стоимость автомобильного топлива на российских АЗС может подскочить сразу на 1,5 рубля.

В правительстве России рассматривается инициатива, которая может привести к резкому росту цен на топливо на автозаправках. Полученные за счёт этого повышения доходы будут направлены на финансирование защиты нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), передаёт РБК.

Власти и нефтяные компании в последние годы усиливают защиту производственной инфраструктуры, и предложения о дополнительных механизмах финансирования таких мероприятий уже поступали в правительство. Одна из последних инициатив — предложение по увеличению оптовых и розничных цен на бензин и дизель.

Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам, среди которых Минэнерго, Минфин, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба, проработать эту инициативу. Планируемая прибавка — 1,5 рубля за литр топлива.

Параметры инициативы пока не сформированы. В том числе неясно, будет ли повышение единовременным или эта надбавка в размере 1,5 рубля позволит ценам на топливо расти быстрее текущих ориентиров.

«Сейчас рост цен на АЗС фактически ограничен уровнем инфляции, отрасль ориентируется на индекс потребительских цен, который рассчитывает Росстат», — рассказал источник.

Пока повышение стоимости топлива на 1,5 рубля является одним из возможных вариантов дополнительного финансирования защиты НПЗ. Рассматриваются также предложения о пополнении бюджета за счёт изменения налогов: это может быть корректировка акцизов (налога в цене каждого литра), демпферного механизма (выплат нефтяникам для сдерживания цен) или НДПИ (налога на добычу нефти).

Согласно данным Росстата, за последние 12 месяцев средняя стоимость бензина на заправках по стране выросла на 8,3 рубля, или на 13,07% — с 56,81 до 65,11 рубля. Солярка подорожала на 7,7 рубля / 9,9% — с 71,24 до 78,31 рубля.

