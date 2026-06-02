Стало известно, когда камеры начнут штрафовать за езду без ОСАГО

Власти обозначали дедлайн для полноценного запуска системы проверки наличия полиса обязательного автострахования.

Правительство России установило крайний срок запуска проверки ОСАГО по дорожным камерам. Уже осенью 2026 года автоматические комплексы фотовидеофиксации начнут отслеживать наличие полисов у водителей и штрафовать нарушителей.

Все законы, необходимые для запуска системы, утверждены. Осталось решить технические вопросы, такие как интеграция электронных баз данных страховщиков и ГИБДД, отладка работы камер и прочее.

«В кабмине поручили устранить все сложности с запуском системы к 1 октября. В МВД должны подготовить свои ресурсы. А Минфин вместе с другими профильными ведомствами и страховщиками — проработать возможные риски», — говорится в приводит газета «Известия» обращение заместителя председателя правительства Виталия Савельева к ведомствам, ответственным за подготовку технической базы.

На сегодняшний день 10% автовладельцев в России ездят без полиса. Это около 4,4 млн из 44 млн водителей в стране. И после отмены обязательной проверки страховки при регистрации автомобиля в марте 2025-го эта цифра продолжает расти.

