Представлена новая версия флагманского кроссовера Tenet T8

Большой семейный кроссовер получил новую конфигурацию салона и обновленную техническую часть.

© Пресс-служба

Российская марка Tenet объявила о расширении линейки своего флагманского кроссовера Т8. Модель, ранее доступная исключительно в 7-местном исполнении и с полным приводом, теперь предлагается в новой конфигурации.

Большой семейный кроссовер получил версию с 5-местным салоном. Привод передаётся только на передние колёса.

© Пресс-служба

Обзавёлся T8 и новым двигателем — 1,6-литровой «турбочетвёркой» мощностью 186 л.с. и 275 Нм крутящего момента. Более вместительный кроссовер оснащается 2,0-литровым турбированным агрегатом на 197 сил и с тягой 375 Нм. Коробка передач стандартная — 7-ступенчатый «робот».

«Анализ запросов показал устойчивый интерес к городской версии флагманского кроссовера с пятиместной компоновкой салона, передним приводом и силовым агрегатом, ориентированным на ежедневное использование в городе и на трассе», — рассказали в представительстве Tenet.

© Пресс-служба

Несмотря на новую конфигурацию салона, кроссовер сохранил вместительный задний ряд и большой багажник объёмом 889 литров при стандартной компоновке и до 1930 литров — при сложенном заднем диване.

Стоимость новой версии флагманского Tenet T8 пока не анонсирована. Ценник на 7-местный кроссовер с полным приводом начинается от 3 630 000 рублей.

Вместо Volkswagen: обзор и тест-драйв нового Tenet T8