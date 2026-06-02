Блогер из Дагестана оставил машину на автопилоте в пробке. Смогут ли его наказать?

Автоюрист Михаил Никитин разобрал нашумевшую историю с блогером-миллионником.

© Соцсети

Блогер-миллионник Хиза поставил свой автомобиль на автопилот в пробке, а сам отправился в магазин за чипсами и газировкой. Пока его машина самостоятельно двигалась в потоке, он спокойно совершил покупки и вернулся за руль. Этот поступок вызвал бурную дискуссию в соцсетях, но что грозило бы водителю с юридической точки зрения, если бы автомобиль без присмотра попал в ДТП?

«Рамблер/авто» попросил автоюриста Михаила Никитина разобрать эту скандальную ситуацию и объяснить, какую ответственность понёс бы блогер. Мог бы Хиза обвинить автопилот в аварии?

«Сослаться-то на автопилот можно. Просто ради того, чтобы увидеть изумлённое выражение глаз у инспекторов, у которых, было бы, полагаю, непреодолимое желание проверить водителя на адекватность и покрутить пальцем у виска» Никитин Михаил Сергеевич юрист проекта «Штраф-OFF»

Эксперт также рассказал, по какой статье КоАП блогера привлекли бы к ответственности в случае, если бы автомобиль без водителя попал в ДТП.

«С одной стороны, можно вменить нарушение п. 10.1 ПДД, за которое не предусмотрена административная ответственность, но с точки зрения показательной профилактики — п. 9.10 ПДД (несоблюдение дистанции) с перспективой вынесения постановления по ст. 12.15, ч. 1 КоАП РФ с назначением штрафа 2250 рублей», — пояснил Никитин.

Другими словами, блогера признали бы виновным в аварии, и ему пришлось бы возмещать ущерб другим участникам ДТП. Отдельно он получил бы денежный штраф за несоблюдение дистанции.

К 2042 году большинство машин в России будут оснащены автопилотом