GAC S9 выходит на авторынок России: открыт приём предзаказов на новый кроссовер

Автомобиль оснащён двумя электромоторами мощностью под 350 л.с. и проезжает на одном баке/заряде свыше 1000 км.

Российское подразделение GAC официально объявило о старте приёма предзаказов на полноразмерный кроссовер GAC S9. Новинка займёт место флагмана в линейке китайской компании.

Новейший кроссовер представляет собой последовательный гибрид. Это значит, что 1,5-литровый турбомотор выступает лишь в качестве генератора для тяговой батареи ёмкостью 44,5 кВт∙ч, а в движение машину приводят два электромотора, выдающие 340 л. с. Запас хода в смешанном режиме достигает 1019 км, на электротяге можно проехать до 208 км.

Дизайн экстерьера 5-метрового GAC S9 отличают строгие, чёткие линии кузова и большие 21-дюймовые колёса. Палитра кузова насчитывает большое количество оттенков: белый, чёрный, ультрачёрный, серебристый, синий, серый, а также двухцветное исполнение — синий с серебристым. В салоне премиальность модели подчёркивают сиденья с отделкой из кожи Nappa и декоративные вставки из натурального дерева.

Гарантийный срок на кроссовер составляет 5 лет или 150 000 км пробега. На элементы гибридной системы действует увеличенная гарантия — 8 лет или 150 000 км пробега.

Более подробная информация о комплектациях, ценах и точной дате старта продаж S9 будет раскрыта пресс-службой GAC в ближайшее время.

