Назван топ-10 регионов России с самым дорогим бензином
Самый дорогой бензин продаётся по стоимости 80,33 рубля за литр.
Средняя розничная цена бензина в России в апреле 2026 года составила 67,13 рубля за литр, что на 40 копеек больше по сравнению с мартом. О том, где в стране продается самый дорогой бензин, а где — самый дешевый, сообщили аналитики исследовательского агентства «ПромРейтинг».
В рейтинге регионов с самым дорогим бензином в середине весны сменился лидер. Первую строчку заняла Магаданская область. Камчатский край, потеряв одну позицию, переместился на второе место. Третья и четвертая позиции остались без изменений: Сахалинская область замыкает тройку лидеров, на четвертом месте — Республика Саха (Якутия).
Топ-10 регионов России с самым дорогим бензином:
- Магаданская область — 80,33 рубля за литр;
- Камчатский край — 80,14 рубля;
- Сахалинская область — 79,35 рубля;
- Республика Саха (Якутия) — 78,77 рубля;
- Республика Крым — 78,38 рубля;
- Севастополь — 77,97 рубля;
- Чукотский автономный округ — 77,65 рубля;
- Забайкальский край — 76,76 рубля;
- Калининградская область — 71,72 рубля;
- Еврейская автономная область — 71,40 рубля.
Дешевле всего бензин обходится автомобилистам в Курганской области — 61,99 рубля за литр. На втором месте идет Томская область со стоимостью 63,19 рубля. Тройку лидеров замыкает Челябинская область — 63,34 рубля.