Назван топ-10 регионов России с самым дорогим бензином

Самый дорогой бензин продаётся по стоимости 80,33 рубля за литр.

Средняя розничная цена бензина в России в апреле 2026 года составила 67,13 рубля за литр, что на 40 копеек больше по сравнению с мартом. О том, где в стране продается самый дорогой бензин, а где — самый дешевый, сообщили аналитики исследовательского агентства «ПромРейтинг».

В рейтинге регионов с самым дорогим бензином в середине весны сменился лидер. Первую строчку заняла Магаданская область. Камчатский край, потеряв одну позицию, переместился на второе место. Третья и четвертая позиции остались без изменений: Сахалинская область замыкает тройку лидеров, на четвертом месте — Республика Саха (Якутия).

Топ-10 регионов России с самым дорогим бензином:

Магаданская область — 80,33 рубля за литр; Камчатский край — 80,14 рубля; Сахалинская область — 79,35 рубля; Республика Саха (Якутия) — 78,77 рубля; Республика Крым — 78,38 рубля; Севастополь — 77,97 рубля; Чукотский автономный округ — 77,65 рубля; Забайкальский край — 76,76 рубля; Калининградская область — 71,72 рубля; Еврейская автономная область — 71,40 рубля.

Дешевле всего бензин обходится автомобилистам в Курганской области — 61,99 рубля за литр. На втором месте идет Томская область со стоимостью 63,19 рубля. Тройку лидеров замыкает Челябинская область — 63,34 рубля.

