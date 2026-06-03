Легендарный внедорожник получил новый двигатель, модернизированные шасси и кузов, а также новые электронные системы.

Ведущий российский производитель легковых автомобилей АвтоВАЗ представил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глубоко модернизированный внедорожник Lada Niva Legend. Автомобиль получил более 100 новых и свыше 60 модернизированных деталей, сохранив при этом свой узнаваемый классический дизайн.

Главным новшеством стал 1,8-литровый 8-клапанный двигатель, известный по рестайлинговой Niva Travel. Мотор отличается повышенной тягой: максимальный крутящий момент вырос на 24 Н·м, при этом 80% этой тяги доступны уже с 1000 об/мин. В зависимости от режима движения удельный расход топлива снизился на 3-30%, что делает автомобиль значительно экономичнее. Для улучшения управляемости и плавности хода была модернизирована передняя подвеска: стабилизатор поперечной устойчивости смещён вперёд.

© АвтоВАЗ

Впервые в истории классической «Нивы» для изготовления кузова используется двусторонняя оцинкованная сталь, из которой выполнены передняя панель, капот, крыша, задняя дверь и задний фартук, что существенно повышает долговечность автомобиля в сложных условиях эксплуатации.

Также внедорожник впервые получил фронтальную подушку безопасности водителя, что потребовало модернизации силовой структуры кузова. Безопасность усилена вентилируемыми передними тормозными дисками, менее склонными к перегреву.

© АвтоВАЗ

На капоте Niva Legend появилась накладка воздухозаборника, улучшающая вентиляцию. Среди других внешних отличий новой модели – оригинальные двухцветные 16-дюймовые колёсные диски.

Список опций пополнили центральный замок и единый ключ для дверей и зажигания. Эргономика салона вышла на новый уровень: рычаг КПП теперь смонтирован через кулису и приближен к водителю, а управление раздаточной коробкой стало однорычажным. Для акустического комфорта применена цельноформованная шумоизоляция капота.

© АвтоВАЗ

В настоящее время на АвтоВАЗе завершается подготовка производства новой версии Lada Niva Legend. Цена обновлённого внедорожника и его полные технические характеристики будут объявлены позже.

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