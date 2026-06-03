АвтоВАЗ рассекретил на ПМЭФ-2026 гоночную Lada Iskra

Lada Iskra получила трековую версию с 218-сильным мотором и аэродинамическим обвесом.

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Российский автопроизводитель АвтоВАЗ презентовал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) гоночную версию Lada Iskra. Машина с дополнением TMS в названии разработана для новой гоночной серии, запуск которой запланирован на 2027 год.

Lada Iskra TMS оснащается турбированным двигателем 1,6 мощностью 218 л.с. (280 Н·м). За переключение передач отвечает 6-ступенчатая секвентальная механическая КПП.

Гоночная версия «Искры» получила облегчённый кузов с вварным каркасом безопасности и аэродинамический обвес. Среди других новшеств — усиленная подвеска с амортизаторами с регулировкой сжатия и отбоя, а также 17-дюймовые колёсные диски.

Разработана гоночная Lada Iskra при содействии компании «ТМС Моторспорт», имеющей 30-летний опыт работы в автоспорте. В 2014 году Lada Granta TC1, в разработке которой принимала участие эта тольяттинская фирма, установила рекорд круга для туринговых машин на легендарной трассе в Макао.

Когда стартует монокубок с участием Lada Iskra

Новая гоночная серия будет представлять собой длительные гонки на технически одинаковых автомобилях. Соревновательные заезды будут длиться 40–60 минут и предполагать смену пилотов. Каждый экипаж будет состоять из 2–3 человек, включая профессионалов, любителей и медиаперсон. Дебютный сезон пройдёт в 2027 году: на лучших трассах России пройдут пять этапов и в общей сложности десять гонок.

Презентация новой серии состоится осенью этого года — 5–6 сентября на ЦТВС «Москва» в рамках Фестиваля технических видов спорта — Lada Iskra Fest.

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