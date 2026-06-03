Опубликованы результаты продаж новых автомобилей в России в мае

Рынок ушёл в минус относительно апреля, но значительно прибавил в сравнении с маем прошлого года.

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Спрос на новые легковые и лёгкие коммерческие автомобили (LCV) вырос более чем на 15%. Об этом сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), подводя итоги мая 2026 года на российском рынке.

За последний месяц весны дилеры продали суммарно 110 669 легковушек, пикапов, фургонов и микроавтобусов. Это на 18% больше в сравнении с маем прошлого года.

«Наблюдается снижение продаж относительно апреля (-6%): оно объясняется традиционной коррекцией спроса, связанной с длинными выходными и праздничными днями, а также замедлением деловой активности. Однако позитивным фактом является рост рынка и сохранение восходящей тенденции в сравнении с предыдущим годом», — прокомментировал председатель Комитета автопроизводителей Алексей Калицев.

За первые пять месяцев 2026 года на российском рынке также зафиксирована положительная динамика. Продажи легковушек и LCV выросли на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и достигли 482 803 единиц.

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