В России заработал новый механизм урегулирования по каско

СберСтрахование запускает упрощенную схему урегулирования по каско — без справок и заявления. Получить направление на ремонт можно сразу после ДТП.

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Автовладельцы, машины которых застрахованы по каско, теперь могут получить направление на восстановительный ремонт без справок и подачи заявления в страховую компанию. О запуске соответствующего пилотного проекта рассказал директор розничного страхования СберСтрахования Дмитрий Пурсанов в интервью «Ведомостям».

Собственнику пострадавшей машины будет достаточно сделать фото с места аварии для подтверждения страхового случая. Страховая компания направит его на ремонт авансом — до осмотра повреждений транспортного средства.

«По нашей статистике, от момента ДТП до выдачи направления на станцию ремонта в среднем проходит около 20 дней. Сначала клиент заявляет убыток, затем мы подбираем и согласовываем станцию технического обслуживания автомобилей (СТОА) — на всё это уходит почти три недели. А впереди ещё сам ремонт. Сейчас мы проводим пилотный проект: направление на СТОА выдаётся сразу после звонка клиента с места происшествия. То есть сразу после аварии можно ехать на ремонт. Документы из ГИБДД, а в некоторых случаях и фотографии, человек досылает позже», — поделился Дмитрий Пурсанов.

Как заявил топ-менеджер, эта практика в перспективе должна стать общепринятым стандартом для всего страхового рынка.

«Мы хотим, чтобы человек чувствовал в страховщике опору и не сомневался, что получит помощь — без подвохов. Всё должно быть просто: случилось событие — клиент заявил об этом, причём неважно, сам или с нашей помощью, — получил выплату или направление на ремонт. Человек не думает о справках, но переживает, выплатят ему или нет. Он обратился в страховую компанию и получил помощь. Всё остальное — внутренняя кухня компании. И такой подход должен стать новым стандартом страхового рынка», — заключил директор розничного страхования СберСтрахования.

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