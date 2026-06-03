На ПМЭФ-2026 показали новый автомобиль «Волга»

Кроссовер Volga впервые продемонстировали вживую, а не на рендерах.

© Volga

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026), который проходит с 3 по 5 июня, состоялась одна из самых ожидаемых автомобильных премьер года в России. Возрождённая марка «Волга» представила свой флагманский автомобиль — К50.

Новая «Волга» представляет собой 5-местный городской кроссовер D-класса. Габариты составляют внушительные 4770 мм в длину, 1895 мм в ширину при колёсной базе 2845 мм.

© Volga

Технические характеристики Volga K50:

Двигатель: бензиновый турбомотор объёмом 2,0 литра;

бензиновый турбомотор объёмом 2,0 литра; Мощность: 238 л.с.;

238 л.с.; Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач;

8-ступенчатая автоматическая коробка передач; Привод: полный (4WD);

полный (4WD); Подвеска: адаптивная подвеска, автоматически подстраивающая жёсткость амортизаторов под дорожные условия для оптимального баланса управляемости и плавности хода.

© Volga

Кроссовер Volga K50 оборудован комплексом современных электронных ассистентов и набором комфортных опций, включая функции памяти регулировок водительского и пассажирского сидений, массаж сидений водителя и пассажира, вентиляцию передних сидений, электропривод регулировки угла наклона спинки второго ряда, высококачественную аудиосистему с 12 динамиками и многое другое. Уже в базовой версии автомобиль имеет полный пакет зимних опций.

© Volga

Помимо K50, в линейке будет доступен младший кроссовер K40 и седан С50. Старт продаж автомобилей Volga запланирован на июнь 2026 года. К50 будет доступен покупателям по цене от 4 199 000 рублей.

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