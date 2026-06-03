Минпромторг РФ рассказал о продажах новых автомобилей в мае

Продажи новых авто выросли на 18%.

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Спрос на новые автомобили в России третий месяц подряд превышает уровень в 100 тысяч штук. Об этом свидетельствуют данные за май, опубликованные Минпромторгом РФ в четверг, 3 июня.

В мае было продано 121 235 автомобилей всех категорий. Это на 8% меньше, чем месяцем ранее, когда объём продаж составил 131 314 штук. При этом по сравнению с маем прошлого года продажи выросли на 18%.

Продажи автомобилей по сегментам в мае 2026 года:

Легковые автомобили — 109 858 единиц (+21% относительно мая 2025 года);

Легкие коммерческие автомобили — 6612 (-13%);

Грузовики — 3831 (+11%);

Автобусы — 934 (+32%).

Суммарно за первые пять месяцев 2026 года в России продано 552 214 новых автомобилей всех сегментов. Это на 9% больше показателя аналогичного периода прошлого года (506 278 машин). По легковым автомобилям прирост оказался ещё выше: с 436 880 до 494 582 штук, то есть на 13%.

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