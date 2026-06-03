Aurus представил на ПМЭФ-2026 обновленный Senat

Раскрыты подробности о рестайлинговых Aurus Senat и Senat Long.

© AURUS

Российская марка автомобилей представительского класса Aurus представила на Петербургском международном экономическом форуме-2026 (ПМЭФ) рестайлинговую версию своего флагманского седана Senat и его удлинённой модификации Long. До сих пор эту модель можно было увидеть лишь однажды — на инаугурации президента России Владимира Путина в 2024 году.

В ходе рестайлинга автомобили семейства Aurus Senat получили новые фары и фонари. В частности, новая передняя оптика отличается L-образным росчерком дневных ходовых огней. Изменился и дизайн радиаторной решётки: вертикальные элементы теперь разделены более широкими интервалами, а рисунок хромированной окантовки стал сложнее. Также обновился дизайн литых колёсных дисков.

© Сергей Бобылев/РИА Новости

Серьёзно изменился салон Aurus Senat. Среди главных нововведений:

Крупный сенсорный экран мультимедийной системы с голосовым управлением;

Три варианта оформления цифровой панели приборов;

Цифровое зеркало заднего вида с камерой;

Электронный джойстик вместо классического селектора КПП;

Новое рулевое колесо и блоки настройки сидений на дверях.

Под капотом обновлённого Aurus Senat, как и у дореформенной модели, установлена гибридная установка на базе бензинового V8 объёмом 4,4 литра. Она развивает мощность 598 л.с. и 880 Нм крутящего момента.

© AURUS

Хотя двигатель остался таким же, что и раньше, седан получил ряд технических улучшений. Были доработаны тормозная система, подвеска и система подачи топлива. Автоматическая трансмиссия получила новые алгоритмы работы, делающие смену передач ещё более плавной, а адаптивная пневмоподвеска настроена так, что при движении автомобиль словно скользит над дорогой, не замечая стыков и неровностей.

© Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

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Aurus Senat Long: что нового и интересного?

Вторая премьера российского люксового бренда на ПМЭФ-2026 — обновлённый лимузин Aurus Senat Long. До сих пор эта модификация была скрыта от глаз широкой публики.

Ключевое изменение в удлинённом «Аурусе» — обновлённая конструкция кузова. Инженеры отказались от центральной вставки между передними и задними дверями. Такое решение не только придаёт автомобилю плавность силуэта, но и повышает удобство посадки на задний ряд.

© AURUS

Также стоит отметить, что капот стал шире за счёт новой штамповки, решётка радиатора получила нелинейный профиль ламелей. Были полностью обновлены задняя оптика и матричные фары с адаптивным светом. В числе новых удобств в салоне — новая центральная консоль с нишей для хранения, удобные подлокотники и эргономичные сиденья, монитор с современным интерфейсом, новый дизайн дефлекторов климата, часов и улучшенная подсветка.

Официальные цены и сроки старта продаж обновлённого Aurus Senat пока не объявлены. По информации наших коллег из Autonews, стоимость Senat Long будет начинаться от 117 млн рублей.

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