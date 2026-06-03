«Любимица рыболовов и охотников». Президент АвтоВАЗа ездит на «Ниве»

Максим Соколов отметил популярность внедорожника Lada Niva и рассказал, что в его гараже есть такая машина.

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Президент АвтоВАЗа Максим Соколов, комментируя премьеру рестайлинговой Lada Niva Legend на ПМЭФ-2026, рассказал о востребованности внедорожника тольяттинского концерна.

В среду, 3 июня, на полях форума в Северной столице была показана обновленная классическая «Нива». Машина не только получила косметические доработки и новые опции, но и обзавелась новым 1,8-литровым мотором.

«Легендарная «Нива» получит новый двигатель: более мощный, тяговитый, современный, экологичный, эргономичный и экономичный», – отметил Соколов в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».

На вопрос о том, как позиционируются автомобили Lada Niva Legend и Lada Niva Travel на рынке, глава АвтоВАЗа ответил: «Автомобили Lada Niva очень активно используются в тех сегментах, которые необходимы и для городской езды, и для езды по пересеченной местности. Конечно же, это любимица рыболовов и охотников.

У меня самого в гараже этот автомобиль – как раз с новым мощным, тяговитым двигателем, по своим характеристикам похожим на дизельный. На личном примере рекомендую тем, кто хочет получить удовольствие от езды по пересеченной местности».

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