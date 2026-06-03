Соколов рассказал, когда Lada Azimut появится в продаже
На конвейер кроссовер встанет уже в следующем квартале, заявил глава АвтоВАЗа Максим Соколов.
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов в кулуарах Петербургского международного экономического форума-2026 (ПМЭФ) обозначил сроки выхода кроссовера Lada Azimut в продажу. В автосалонах первый SUV российского концерна появится до конца 2026 года.
12 месяцев назад тольяттинский концерн впервые представил публике свой паркетник. Привезли «Азимут» и на нынешний форум в Северной столице, но уже не в качестве прототипа, а в виде предсерийной модели.
«Производство Lada Azimut начнётся в следующем квартале, а в продажу машина поступит уже в четвёртом квартале», — сообщил Соколов в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».
На вопрос о целевой аудитории «Азимута» президент АвтоВАЗа ответил: «Это автомобиль для людей респектабельных, работающих и имеющих семью с одним или двумя детьми. И в принципе мы рассчитываем, что он будет очень комфортен и для девушек, которые уже составляют практически треть от покупателей наших автомобилей Lada, потому что это кроссовер
Сегодня класс SUV завоёвывает рынок. Все сегменты сжимаются, открывая двери именно кроссоверам».