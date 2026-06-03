«Хочу сохранить интригу». Соколов ответил на вопрос о стоимости Lada Azimut

Кроссовер Lada Azimut появится в продаже в октябре-декабре.

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Президент АвтоВАЗа Максим Соколов ответил на вопрос о стоимости первого кроссовера Lada, который выйдет в продажу в конце 2026 года. По его словам, ценник на новинку будет зависеть от ряда факторов.

«Сколько будет стоить новый кроссовер? Хочу сохранить интригу.Если я сейчас у вас спрошу, какая будет ключевая ставка, курс рубля на конец года, то вы вряд ли мне точно ответите. Конечно, от этих макроэкономических факторов будет зависеть стоимость автомобиля», — сказал Соколов в разговоре с «Российской газетой».

При этом глава АвтоВАЗа пообещал, что компания сделает всё возможное, чтобы стоимость Lada Azimut была конкурентоспособной и комфортной для покупателей.

По оценке экспертов, стоимость новинки будет варьироваться в пределах от 2,5 до 3 млн рублей. В производство кроссовер поступит уже в июле-сентябре.

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