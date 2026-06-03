Стали известны сроки запуска производства новой «Нивы»

Глава АвтоВАЗа назвал дату начала выпуска Lada Niva Legend с новым мотором.

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Российский автоконцерн АвтоВАЗ отметит свой 60-летний юбилей запуском производства рестайлингового внедорожника Lada Niva Legend. Об этом заявил глава компании Максим Соколов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

3 июня тольяттинский автогигант представил обновлённую «Ниву», главным новшеством которой стал 1,8-литровый 8-клапанный двигатель. Этим мотором уже оборудуется рестайлинговая Niva Travel.

«Мы будем устанавливать с 20 июля, дня 60-летия АвтоВАЗа, на модель Niva Legend новый двигатель объёмом 1,8 литра — более тяговитый, более экономичный. И по своим характеристикам напоминающий даже дизельные», — раскрыл подробности Соколов в разговоре с «Известиями».

Срок начала продаж и стоимость новой Lada Niva Legend пока не названы. Внедорожник актуальной версии стоит от 1 099 000 рублей.

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