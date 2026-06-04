Названы самые продаваемые автомобили в России в мае 2026 года
Топ-10 наиболее востребованных новых авто в последнем месяце весны.
Автомобили семейства Lada Granta 44-й месяц подряд стали бестселлером на российском рынке новых машин, а один популярный кроссовер выпал из первой десятки, следует из отчёта «Автостата» по итогам мая.
«Гранта» разошлась в количестве 12 033 единицы и стала единственной моделью, продажи которой превысили отметку в 10 тысяч проданных авто. За второе место опять развернулась борьба между двумя кроссоверами российской сборки. И второй месяц подряд в итоге впереди оказался T7 — 7 763 штуки. Haval Jolion занял третье место с результатом 4 586 единиц.
Интересно, что если пятёрка лидеров полностью соответствует рейтингу продаж в апреле, то дальше произошли перестановки. Tenet T4 откатился с шестого на девятое место. На шестую строчку из-за пределов топ-10 поднялся Changan Uni-S, который выбил из десятки Geely Monjaro. Lada Iskra потеряла одну позицию и стала восьмой, пропустив вперёд Changan Uni-S. На позицию ниже также расположилась Lada Niva Legend.
Топ-10 самых продаваемых новых легковых авто в России в мае 2026 года:
- Lada Granta — 12 033 штук (–4,6% в сравнении с маем 2025 года);
- T7 — 7 763 (новая модель);
- Haval Jolion — 4586 (+45,9%);
- Lada Vesta — 6559 (–13,8%);
- Lada Niva Travel — 2280 (+58,5%);
- Changan Uni-S — 2542 (+20,1%);
- Haval M6 — 1680 (+78%);
- Lada Iskra — 2786 (новая модель);
- T4 — 2623 (новая модель);
- Lada Niva Legend — 2608 (–0,5%).
В марочном рейтинге продолжает уверенно лидировать Lada: автомобили российской марки разошлись тиражом 28 365 экземпляров и заняли ровно четверть всего отечественного авторынка. На втором месте идёт Haval — 15 834 проданных автомобиля. Замыкает тройку лидеров Tentet с 11 511 машинами.