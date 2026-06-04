Названы самые продаваемые автомобили в России в мае 2026 года

Топ-10 наиболее востребованных новых авто в последнем месяце весны.

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Автомобили семейства Lada Granta 44-й месяц подряд стали бестселлером на российском рынке новых машин, а один популярный кроссовер выпал из первой десятки, следует из отчёта «Автостата» по итогам мая.

«Гранта» разошлась в количестве 12 033 единицы и стала единственной моделью, продажи которой превысили отметку в 10 тысяч проданных авто. За второе место опять развернулась борьба между двумя кроссоверами российской сборки. И второй месяц подряд в итоге впереди оказался T7 — 7 763 штуки. Haval Jolion занял третье место с результатом 4 586 единиц.

Интересно, что если пятёрка лидеров полностью соответствует рейтингу продаж в апреле, то дальше произошли перестановки. Tenet T4 откатился с шестого на девятое место. На шестую строчку из-за пределов топ-10 поднялся Changan Uni-S, который выбил из десятки Geely Monjaro. Lada Iskra потеряла одну позицию и стала восьмой, пропустив вперёд Changan Uni-S. На позицию ниже также расположилась Lada Niva Legend.

Топ-10 самых продаваемых новых легковых авто в России в мае 2026 года:

Lada Granta — 12 033 штук (–4,6% в сравнении с маем 2025 года); T7 — 7 763 (новая модель); Haval Jolion — 4586 (+45,9%); Lada Vesta — 6559 (–13,8%); Lada Niva Travel — 2280 (+58,5%); Changan Uni-S — 2542 (+20,1%); Haval M6 — 1680 (+78%); Lada Iskra — 2786 (новая модель); T4 — 2623 (новая модель); Lada Niva Legend — 2608 (–0,5%).

В марочном рейтинге продолжает уверенно лидировать Lada: автомобили российской марки разошлись тиражом 28 365 экземпляров и заняли ровно четверть всего отечественного авторынка. На втором месте идёт Haval — 15 834 проданных автомобиля. Замыкает тройку лидеров Tentet с 11 511 машинами.

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