Стоимость бензина в России установила новый рекорд

Такого роста цен не было с осени прошлого года.

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Темпы подорожания бензина на российских заправках за последнюю неделю, с 26 мая по 1 июня, достигли рекордного с начала 2026 года значения. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные в среду, 3 июня.

Если неделей ранее средняя стоимость бензина на АЗС по стране выросла на 23 копейки, то теперь этот показатель составил +30 копеек. Усреднённый ценник вырос с 67,53 до 67,83 рублей. Это самое высокое недельное подорожание в текущем году.

Подорожал бензин в 72 субъектах Российской Федерации, более всего в Республике Тыва (+3,2%). Снижение цен на заправках зафиксировано только в Ямало-Ненецком автономном округе (-0,5%).

Динамика средних розничных цен на автомобильное топливо в России с 26 мая по 1 июня:

АИ-92: +28 копеек, с 63,89 до 64,17 рубля;

+28 копеек, с 63,89 до 64,17 рубля; АИ-95: +32 копейки, с 69,46 до 69,78 рубля;

+32 копейки, с 69,46 до 69,78 рубля; АИ-98 и выше : +36 копеек, с 94,06 до 94,42 рубля;

: +36 копеек, с 94,06 до 94,42 рубля; ДТ: +64 копейки, с 78,82 до 79,46 рубля.

Как менялась средняя розничная цена бензина в России с начала года:

26 мая – 1 июня: +30 копеек

19-25 мая: +23 копейки;

12–18 мая: +8 копеек;

5–12 мая: +4 копейки;

28 апреля — 4 мая: +8 копеек;

21–27 апреля: +5 копеек;

14–20 апреля: +14 копеек;

6–13 апреля: +6 копеек;

30 марта — 6 апреля: +12 копеек;

23–30 марта: +18 копеек;

16–23 марта: +24 копейки;

10–16 марта: +16 копеек;

2–10 марта: +9 копеек;

24 февраля — 2 марта: +4 копейки;

16–24 февраля: +17 копеек;

10–16 февраля: +6 копеек;

3–9 февраля: +14 копеек;

27 января — 2 февраля: +18 копеек;

20–26 января: без изменений (65,47 рубля);

13–19 января: +8 копеек;

1–12 января: средняя стоимость за литр — 65,39 рубля.

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