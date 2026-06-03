Стоимость бензина в России установила новый рекорд
Такого роста цен не было с осени прошлого года.
Темпы подорожания бензина на российских заправках за последнюю неделю, с 26 мая по 1 июня, достигли рекордного с начала 2026 года значения. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные в среду, 3 июня.
Если неделей ранее средняя стоимость бензина на АЗС по стране выросла на 23 копейки, то теперь этот показатель составил +30 копеек. Усреднённый ценник вырос с 67,53 до 67,83 рублей. Это самое высокое недельное подорожание в текущем году.
Подорожал бензин в 72 субъектах Российской Федерации, более всего в Республике Тыва (+3,2%). Снижение цен на заправках зафиксировано только в Ямало-Ненецком автономном округе (-0,5%).
Динамика средних розничных цен на автомобильное топливо в России с 26 мая по 1 июня:
- АИ-92: +28 копеек, с 63,89 до 64,17 рубля;
- АИ-95: +32 копейки, с 69,46 до 69,78 рубля;
- АИ-98 и выше: +36 копеек, с 94,06 до 94,42 рубля;
- ДТ: +64 копейки, с 78,82 до 79,46 рубля.
Как менялась средняя розничная цена бензина в России с начала года:
- 26 мая – 1 июня: +30 копеек
- 19-25 мая: +23 копейки;
- 12–18 мая: +8 копеек;
- 5–12 мая: +4 копейки;
- 28 апреля — 4 мая: +8 копеек;
- 21–27 апреля: +5 копеек;
- 14–20 апреля: +14 копеек;
- 6–13 апреля: +6 копеек;
- 30 марта — 6 апреля: +12 копеек;
- 23–30 марта: +18 копеек;
- 16–23 марта: +24 копейки;
- 10–16 марта: +16 копеек;
- 2–10 марта: +9 копеек;
- 24 февраля — 2 марта: +4 копейки;
- 16–24 февраля: +17 копеек;
- 10–16 февраля: +6 копеек;
- 3–9 февраля: +14 копеек;
- 27 января — 2 февраля: +18 копеек;
- 20–26 января: без изменений (65,47 рубля);
- 13–19 января: +8 копеек;
- 1–12 января: средняя стоимость за литр — 65,39 рубля.