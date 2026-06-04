Глава АвтоВАЗа назвал условия выпуска беспилотного автомобиля Lada

Максим Соколов рассказал, почему пока не стоит ждать беспилотных автомобилей в линейке АвтоВАЗа.

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Говорить о выпуске беспилотного автомобиля Lada пока рано, об этом заявил президент АвтоВАЗа Максим Соколов в рамках Петербургского экономического форума-2026 (ПМЭФ).

В одном из своих предыдущих интервью глава ведущего российского автоконцерна заявил, что автозавод в Тольятти способен выпустить машину с автоматической системой вождения.

«Не совсем так, что я анонсировал разработку беспилотного автомобиля. Дословно было сказано, что элементы беспилотности уже, даже в современном модельном ряду, в определённой степени используются. И, конечно, это не завтрашний день мирового автопрома, но недалёкое будущее», — сказал Соколов в разговоре с «Известиями».

По словам топ-менеджера, пока выпуск беспилотного авто экономически нецелесообразен, потому что установка автопилота приведёт к подорожанию автомобилей Lada в два раза.

«Может быть, мы создадим прототипы, но какие-то конкретные модели или проект анонсировать, конечно, пока еще рано.Мы работаем в тех сегментах, где стоимость авто ниже, чем стоимость беспилотного оборудования. Оно стоит несколько миллионов рублей. А у нас цены на машины начинаются ниже, есть даже некоторые меньше 1 млн.То есть установить беспилотник можно, но тогда автомобиль будет стоить дороже более чем в два раза.

По мере снижения себестоимости беспилотного оборудования и, соответственно, всей инфраструктуры мы, конечно, будем готовить и свои прототипы, и, возможно, когда-то и серийные образцы», — заключил президент АвтоВАЗа.

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