Что будет с ценами на автомобили Lada? Ответил президент АвтоВАЗа

Соколов ответил на вопрос о возможном повышении цен на автомобили Lada.

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Президент АвтоВАЗа Максим Соколов на встрече с журналистами в кулуарах Петербургского международного экономического форума-2026 (ПМЭФ) рассказал о дальнейшей ценовой политике тольяттинского концерна.

По словам топ-медежера, предпосылок к переписыванию цен на автомобили Lada на сегодняшний день нет.

«Что касается индексации цен, то мы пока особых предпосылок для какого-то сверхнормативного или сверхожидаемого, тем более привязанного к уровню инфляции, уровня не видим», – приводит слова Соколова информационное агентство РИА Новости.

Последний раз АвтоВАЗ индексировал цены на свои автомобили в январе 2026 года. Средняя индексация по модельному ряду Lada составила 0,5%. Причём некоторые автомобили даже подешевели: ценник на флагманский седан Lada Aura была снижен на 14%, универсал Largus стал доступнее на 3,8%.

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