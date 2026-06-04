Немецкие автопроизводители хотят вернуться в Россию

В Германии намерены потеснить китайских компании на российском авторынке.

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Российские автолюбители должны ездить на немецких, а не на китайских машинах. Об этом заявил депутат Бундестага Маркус Фронмайер, выступая на Петербургском международном экономическом форуме-2026 (ПМЭФ).

Немецкие автопроизводители Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen и другие ушли с российского рынка в 2022 году вместе с остальными западными концернами, бросив свои заводы и дилерские сети. И, по словам Фронмайера, автопром Германии заинтересован в восстановлении связей с российскими партнёрами.

«Это, безусловно, представляло бы интерес с точки зрения ведения бизнеса. Открытие рынка также было бы важным, потому что мы хотим, чтобы и в будущем в России ездили на Mercedes, а не на китайской продукции», — приводит слова депутата Бундестага информационное агентство ТАСС.

До ухода в 2022-м немецкие автопроизводители занимали 20-22% российского рынка. В эту долю входили как автомобили, произведённые непосредственно в Германии, так и собранные на заводах в России.

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