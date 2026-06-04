В правительстве России оценили ситуацию с ценами на бензин

Вице-премьер России высказался о подорожании топлива.

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Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на встрече с журналистами в кулуарах Петербургского международного экономического форума-2026 (ПМЭФ) высказался о ситуации на отечественном топливном рынке.

По его словам, рост цен на большинстве заправок в стране находится в пределах инфляции.

«В настоящее время ситуация стабильна, и цены на заправках вертикально-интегрированных компаний и независимых сетей растут на уровне не выше инфляции», — приводит слова Новака информационное агентство ТАСС.

Вице-премьер РФ пообещал, что правительство вместе с федеральным центром и министерством энергетики будет внимательно следить за ситуацией.

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