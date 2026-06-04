Раскрыты подробности о втором автомобиле новой марки Senat

Седан называется Senat S1000.

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Новая российская премиальная марка Senat провела двойную премьеру на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). И если первая новинка – S900 – уже была представлена ранее, то о второй стало известно только сегодня.

Второй моделью Senat станет седан под названием S1000. Как и S900, он построен на полноприводной платформе представительского класса. Главное отличие от первого автомобиля – удлиненный на 200 мм кузов и достигающий 5340 мм. Фактически, это длиннобазная модификация Senat S900.

Подробностей пока нет, но можно предположить, что технически удлиненный седан полностью соответствует «девятисотому». Эта модель оснащается мощным двигателем V6 рабочим объемом 3,0 литра, интеллектуальным полным приводом и независимой пневмоподвеской всех колес.

На ПМЭФ показали только полнофункциональный прототип S1000. Как отметили в представительстве марки, отзывы с презентации помогут доработать модель и сделать серийную версию еще лучше.

Как скоро Senat S1000 поступит в товарное производство, пока неизвестно. Выпуск S900 на бывшем заводе Toyota в Шушарах стартовал сегодня, 4 июня. Стоимость автомобиля составит от 12 млн рублей.

На ПМЭФ-2026 состоялась премьера Senat 900. Названа стоимость