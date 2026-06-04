Сбер и АвтоВАЗ заключили соглашение на полях ПМЭФ-2026

Соглашение о сотрудничестве подписали президент АвтоВАЗа Максим Соколов и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

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На Петербургском международном экономическом форуме-2026 российский концерн АвтоВАЗ и крупнейший российский банк Сбер подписали соглашение о сотрудничестве. Компании будут вместе развивать современные цифровые сервисы, финансовые решения и внедрять новые технологии в отечественный автопром, говорится в их совместном заявлении.

Соглашение, подписанное президентом АвтоВАЗа Максимом Соколовым и президентом, председателем правления Сбербанка Германом Грефом, предусматривает комплексное сотрудничество по ряду направлений. В их числе:

классические банковские продукты;

современные платёжные технологии;

консультационные услуги.

Также стороны рассмотрят возможность совместных инициатив с применением ИИ в автопроме. Сбер сможет участвовать в проектах цифровизации АвтоВАЗа и разрабатывать индивидуальные технологические и финансовые решения — для повышения качества продукции и эффективности управления.

Отдельным направлением сотрудничества остаётся развитие цифровых услуг для автомобилей Lada. Ещё в 2024 году стороны запустили проект по оснащению отечественных автомобилей востребованными цифровыми сервисами, чтобы повысить потребительские качества Lada и расширить применение российского ПО в автопроме.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка: «Уже более 30 лет АвтоВАЗ — наш ключевой клиент, и за это время компания прошла огромный путь вместе со всей российской автомобильной отраслью. Новое соглашение рассчитано на долгосрочное партнёрство и открывает возможности для дальнейшего развития как финансового, так и технологического сотрудничества. Мы рассчитываем, что технологии Сбера помогут сделать отечественный автопром ещё более независимым и технологичным».

Максим Соколов, глава АвтоВАЗа: «Искренне рады углублению нашего сотрудничества со Сбером. Десятилетия партнёрства в финансовой сфере сегодня укрепляются тесным взаимодействием в области IT и искусственного интеллекта, где Сбер является признанным лидером отрасли. Совместно мы сделаем автомобили Lada ещё более совершенными и готовыми помочь своему владельцу в любой жизненной ситуации».

На стенде АвтоВАЗа на ПМЭФ-2026 представлены пять моделей Lada. Среди них есть и кроссовер Azimut с мультимедийной системой на базе программного обеспечения PlayAuto, разработанного Navio, дочерним технологическим предприятием Сбера. Решение обеспечивает доступ к популярным цифровым сервисам и объединяет их в едином интерфейсе мультимедийной системы автомобиля.

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