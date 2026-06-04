20 июня на Moscow Raceway пройдёт масштабный дрифт-фестиваль RDS Fest
RDS Fest-2026 объединит регионы России культурой дрифта.
20 июня на автодроме Moscow Raceway пройдет главный дрифт-фестиваль лета — RDS Fest. Это масштабное событие, которое объединяет профессиональный автоспорт, автомобильную культуру и развлекательные активности для всей семьи. Билеты на фестиваль уже доступны для покупки.
В 2026 году RDS Fest приобретет особое тематическое звучание. Указом Президента России Владимира Путина 2026 год объявлен Годом единства народов России, и эта идея будет отражена в концепции фестиваля. Российская Дрифт Серия более 16 лет объединяет спортсменов, команды и болельщиков из десятков регионов страны — от Калининграда до Владивостока. Главной темой предстоящего фестиваля станет многообразие и единство народов России.
Пилоты, партнеры и участники RDS Fest представят культурный колорит своих регионов, познакомят гостей с традициями и особенностями разных уголков страны. Хедлайнерами фестиваля станут:
- Двукратный обладатель Кубка мира FIA IDC, четырёхкратный чемпион RDS GP и обладатель Кубка России по дрифту Георгий Чивчян;
- Действующий обладатель Кубка России по дрифту Роман Тиводар;
- Чемпион RDS Europe сезона-2022, вице-чемпион Гран-При РДС сезона-2023 Антон Козлов;
- Чемпион RDS Open NXT сезона-2025 Тимофей Добровольский;
- Генеральный директор Российской Дрифт Серии, пилот RDS Open Дмитрий Добровольский;
- Бронзовый призёр RDS Open NXT сезона-2025 Владимир Афанасьев;
- Пилоты RDS Open Андрей Рябов, Сергей Давидадзе и другие.
Самым ожидаемым событием станет «Супербитва» — зрелищное противостояние титулованных пилотов, представляющих разные регионы России.
Второй год подряд в рамках RDS Fest пройдет STAR PER STARS AIMOL Challenge для пилотов-любителей, где участники смогут побороться за место в составе команды на «Зимнем Кубке РДС». Также на Moscow Raceway пройдет RDS Matsuri — свободные заезды для всех желающих, чей автомобиль соответствует техническим требованиям.
Фестиваль предложит насыщенную программу: гости смогут посетить сервис-парк, увидеть работу механиков, получить автографы пилотов и принять участие в интерактивах. Для юных поклонников автоспорта будут работать специальные семейные площадки.
Отдельным пунктом программы станет дрифт-такси, где гости смогут прокатиться по «боевой» дрифт-конфигурации Moscow Raceway и почувствовать эмоции, которые испытывают профессиональные пилоты во время соревнований.
RDS Fest 2026 обещает стать одним из самых ярких автоспортивных событий лета и объединить тысячи поклонников автоспорта со всей страны. Билеты доступны на сайте tickets.vdrifte.ru
«Мы ждём рождение новых звёзд»: глава Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский — о сезоне-2025 и первом в истории RDS Fest