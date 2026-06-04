20 июня на Moscow Raceway пройдёт масштабный дрифт-фестиваль RDS Fest

RDS Fest-2026 объединит регионы России культурой дрифта.

© Российская Дрифт Серия

20 июня на автодроме Moscow Raceway пройдет главный дрифт-фестиваль лета — RDS Fest. Это масштабное событие, которое объединяет профессиональный автоспорт, автомобильную культуру и развлекательные активности для всей семьи. Билеты на фестиваль уже доступны для покупки.

В 2026 году RDS Fest приобретет особое тематическое звучание. Указом Президента России Владимира Путина 2026 год объявлен Годом единства народов России, и эта идея будет отражена в концепции фестиваля. Российская Дрифт Серия более 16 лет объединяет спортсменов, команды и болельщиков из десятков регионов страны — от Калининграда до Владивостока. Главной темой предстоящего фестиваля станет многообразие и единство народов России.

© Российская Дрифт Серия

Пилоты, партнеры и участники RDS Fest представят культурный колорит своих регионов, познакомят гостей с традициями и особенностями разных уголков страны. Хедлайнерами фестиваля станут:

Двукратный обладатель Кубка мира FIA IDC, четырёхкратный чемпион RDS GP и обладатель Кубка России по дрифту Георгий Чивчян ;

Действующий обладатель Кубка России по дрифту Роман Тиводар;

Чемпион RDS Europe сезона-2022, вице-чемпион Гран-При РДС сезона-2023 Антон Козлов ;

Чемпион RDS Open NXT сезона-2025 Тимофей Добровольский;

Генеральный директор Российской Дрифт Серии, пилот RDS Open Дмитрий Добровольский ;

Бронзовый призёр RDS Open NXT сезона-2025 Владимир Афанасьев ;

Пилоты RDS Open Андрей Рябов, Сергей Давидадзе и другие.

Самым ожидаемым событием станет «Супербитва» — зрелищное противостояние титулованных пилотов, представляющих разные регионы России.

© Российская Дрифт Серия

Второй год подряд в рамках RDS Fest пройдет STAR PER STARS AIMOL Challenge для пилотов-любителей, где участники смогут побороться за место в составе команды на «Зимнем Кубке РДС». Также на Moscow Raceway пройдет RDS Matsuri — свободные заезды для всех желающих, чей автомобиль соответствует техническим требованиям.

Фестиваль предложит насыщенную программу: гости смогут посетить сервис-парк, увидеть работу механиков, получить автографы пилотов и принять участие в интерактивах. Для юных поклонников автоспорта будут работать специальные семейные площадки.

© Российская Дрифт Серия

Отдельным пунктом программы станет дрифт-такси, где гости смогут прокатиться по «боевой» дрифт-конфигурации Moscow Raceway и почувствовать эмоции, которые испытывают профессиональные пилоты во время соревнований.

RDS Fest 2026 обещает стать одним из самых ярких автоспортивных событий лета и объединить тысячи поклонников автоспорта со всей страны. Билеты доступны на сайте tickets.vdrifte.ru

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