Презентация новой «Нивы» на ПМЭФ-2026, планы по внедрению «алкозамков» на автомобили в России, ситуация с топливом в стране, скандал с блогером из Дагестана, бросившим машину в пробке, разговоры о возвращении немецких автопроизводителей на российский рынок, сроки по запуску проверки ОСАГО по камерам и другие новости — в дайджесте главных автособытий первой недели лета 2026 года.

АвтоВАЗ показал новую Lada Niva Legend на ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) состоялась премьера обновлённого внедорожника Lada Niva Legend. Культовую модель АвтоВАЗа, которая в следующем году отпразднует полувековой юбилей, модернизировали. Машина получила новый мотор, подушку безопасности и ряд других нововведений. Все подробности — в материале с презентации.

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Кроме «Нивы», в рамках форума показали кроссовер Volga K50 и обновлённый люксовый седан Senat Aurus.

От Niva Legend до Aurus Long: главные автоновинки ПМЭФ-2026

В Кремле отреагировали на дефицит бензина в Крыму

В правительстве России отреагировали на топливный кризис в Крыму, заявив, что проблема находится на контроле. С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Тем временем власти полуострова уточнили, что на нормализацию ситуации потребуется около 30 дней.

В России могут ввести «алкозамки» в автомобилях

Российские власти рассматривают инициативу по обязательной установке на автомобили «алкозамков» — систем, блокирующих запуск двигателя при обнаружении паров алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе. Как будет работать эта мера и когда может вступить в силу — рассказываем в заметке.

В России введут «алкозамки» для водителей: как это уже работает за рубежом

Блогер Хиза оставил машину в пробке на автопилоте

Скандальная выходка блогера-миллионника Хизы вызвала бурную дискуссию в соцсетях. Он оставил машину на автопилоте в пробке и отправился в магазин. Что грозило бы ему с юридической точки зрения, если бы случилось ДТП? «Рамблер/авто» обратился за экспертным мнением к известному автоюристу Михаилу Никитину.

Продажи новых авто в России выросли на 20,5%

После периода стагнации в первые несколько месяцев 2026 года российский авторынок начал демонстрировать признаки оживления. В мае продажи новых автомобилей превысили 100 тысяч штук и выросли сразу на 20,5%. Подробности об этой положительной динамике — в нашей новости.

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МЧС успокоило владельцев электромобилей и гибридов

Недавняя волна сообщений в СМИ о запрете парковки электромобилей на подземных стоянках оказалась преждевременной. МЧС пояснило, что новые правила пожарной безопасности, вступившие в силу с 1 июня, не затрагивают уже существующие стоянки. Полный текст заявления — по ссылке.

Глава АвтоВАЗа рассказал, когда Lada Azimut появится в продаже

Ждать выхода кроссовера Lada Azimut в продажу осталось недолго. Глава АвтоВАЗа Максим Соколов раскрыл сроки появления первого SUV тольяттинского концерна. В продажу будущий флагман Lada поступит уже в этом году.

Также в кулуарах ПМЭФ топ-менеджер ответил на вопрос о стоимости кроссовера, поделился впечатлениями от обновлённой «Нивы» и назвал сроки запуска её производства. Кроме того, Соколов объяснил, почему пока не стоит ждать беспилотных автомобилей Lada и заявил, что планов по повышению стоимости машин на данный момент нет. А ещё Соколов рассказал о перспективах концепта T-134, показанного Владимиру Путину.

Стало известно, когда камеры начнут штрафовать за езду без ОСАГО

Названа дата, когда дорожные камеры начнут фиксировать автомобили без полиса ОСАГО. Система автоматической фиксации заработает уже осенью 2026 года. Как рассказали в правительстве, осталось лишь уладить технические вопросы.

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Немецкие автопроизводители хотят вернуться в Россию

На ПМЭФ-2026 прозвучало заявление о заинтересованности немецкого автопрома в восстановлении связей с российскими партнёрами. Депутат Бундестага отметил, что Германия хочет вернуть себе долю нашего рынка, которую сейчас занимают китайские компании. Полное заявление с полей форума — в нашей публикации.

Названа новая причина для роста цен на бензин

За прошедшую неделю бензин на российских заправках снова подорожал в среднем на 30 копеек, что стало максимальным показателем с начала 2026 года. Но и это не предел. Власти рассматривают инициативу, которая добавит к стоимости каждого литра еще 1,5 рубля. Подробнее об инициативе читайте в заметке.

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Кроме того, на прошедшей неделе мы рассказали о цветовой гамме автомобилей «Волга» и выходе новой версии флагманского кроссовера Tenet T8, опубликовали заявление ГИБДД о будто бы усиленных проверках пожилых водителей и назвали топ-10 самых продаваемых автомобилей в мае.