Полиция проведет тотальные рейды в первые выходные лета: что будут проверять

Дорожная полиция переходит на усиленнный режим несения службы: в первые выходные лета инспекторы будут массово ловить нарушителей ПДД. Известен список их главных приоритетов.

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В первые летние выходные, 6-7 июня, Госавтоинспекция России усилит контроль на дорогах страны. Массовые рейды и сплошные проверки водителей пройдут в различных регионах.

В ходе рейдов сотрудники ГИБДД сделают основной упор на самые опасные нарушения правил дорожного движения. В приоритете у автоинспекторов:

Состояние опьянения: рейды «Нетрезвый водитель» пройдут как в вечернее и ночное время, так и днём, особенно вблизи мест массового отдыха;

рейды «Нетрезвый водитель» пройдут как в вечернее и ночное время, так и днём, особенно вблизи мест массового отдыха; Детская безопасность и ремни: инспекторы проконтролируют наличие детских кресел и удерживающих устройств, а также использование ремней безопасности другими пассажирами и водителем. Напомним, штраф за нарушение правил перевозки детей составляет 5000 рублей, за непристёгнутый ремень — 1500 рублей;

инспекторы проконтролируют наличие детских кресел и удерживающих устройств, а также использование ремней безопасности другими пассажирами и водителем. Напомним, штраф за нарушение правил перевозки детей составляет 5000 рублей, за непристёгнутый ремень — 1500 рублей; Техническое состояние: повышенным объектом внимания сотрудников ДПС станут фары, тонировка стёкол, читаемость и видимость номеров и запрещённый тюнинг;

повышенным объектом внимания сотрудников ДПС станут фары, тонировка стёкол, читаемость и видимость номеров и запрещённый тюнинг; Пешеходы и обгоны: контроль будет усилен на нерегулируемых пешеходных переходах, а также на участках дорог, где запрещён выезд на встречную полосу.

Единое федеральное расписание рейдов не публикуется. Региональные управления ГИБДД анонсируют проверки отдельно — на своих официальных сайтах и в социальных сетях. Из открытых источников известно, что 6-7 июня рейды пройдут в отдельных округах Москвы и Подмосковья, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Тверской, Пензенской, Нижегородской, Кемеровской, Новосибирской, Челябинской, Курганской, Вологодской, Архангельской областях, Республиках Карелия, Татарстан и Удмуртия, а также в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Водителям рекомендуется держать документы (права, СТС, полис ОСАГО) под рукой и проверять их актуальность. За несоответствие данных — например, если вы сменили фамилию, но не уведомили об этом ГИБДД — грозит штраф до 2000 рублей.

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