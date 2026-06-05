Соколов рассказал о будущем секретной «Нивы», которую показывали Путину

Президент АвтоВАЗ назвал сегмент, который может занять T-134.

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В модельной линейке Lada, вероятнее всего, появится ещё один кроссовер. Об этом рассказал глава АвтоВАЗа Максим Соколов, рассуждая о перспективах концепта Lada Niva T-134.

Месяц назад концерн запатентовал дизайн Lada Niva нового поколения. Именно концепт этой модели показали президенту России Владимиру Путину в начале 2025 года во время его визита на автозавод в Тольятти.

«На данном этапе мы завершили свою работу и видим, что сегмент кроссоверов набирает большую популярность. Поэтому мы работаем в том числе и в этом направлении. А на какую платформу будет поставлен этот дизайн-концепт — это уже вопрос будущего», — сказал Соколов в разговоре с ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

При этом глава АвтоВАЗа подчеркнул, что пока T-134 существует лишь в виде дизайн-концепта, и речи о серийном производстве пока не идёт.

«Далеко не каждый прототип, а уж дизайнерский концепт, доходит до серийного производства», — сказал топ-менеджер.

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