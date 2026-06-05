Lada Granta получит автоматическую коробку передач

Уже известны сроки выпуска «Гранты» с АКПП.

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Самый продаваемый автомобиль АвтоВАЗа – Lada Granta – последние полтора года оснащается только 5-ступенчатой механической коробкой передач. Однако уже в скором будущем его техническое оснащение будет расширено.

Как сообщает издание «За рулём», седаны и лифтбеки «Гранты» обзаведутся версией с вариатором. На автомобиль будет устанавливаться китайская коробка Wan Li Yang (WLY), которая уже используется на «Весте» и «Искре».

Правда, вариатор будет доступен только в одной технической комплектации Lada Granta — с мотором 1,6 мощностью 90 л.с. 106-сильный двигатель аналогичного рабочего объёма по-прежнему будет агрегатироваться только с 5-скоростной «механикой».

От выпуска Lada Granta с автоматической КПП АвтоВАЗ отказался в конце 2024 года. Причина — прекращение сотрудничества с японским производителем Jatco, поставлявшим концерну классический 4-ступенчатый «автомат».

Старт серийного производства Lada Granta с вариатором запланирован на первую половину 2027 года.

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