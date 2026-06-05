Новая российская марка Senat анонсировала выпуск кроссовера

Бывший автозавод Toyota в Шушарах будет производить не только седаны.

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Новая премиальная российская марка Senat активно работает над пополнением своей линейки. Буквально накануне появились первые подробности о седане с индексом 1000, а в пятницу, 5 июня, на полях ПМЭФ-2026 был сделан ещё один анонс.

Как рассказал гендиректор бренда Senat Андрей Панков на сессии «Отечественный автопром: в преддверии нового рывка», третьей моделью станет кроссовер. Как и в случае с седанами 900 и 1000, производство будет налажено на бывшем заводе Toyota в посёлке Шушары в Санкт-Петербурге.

«Третий этап будет уже полностью разработан под потребности российского рынка, автомобиль будет SUV — на основании этой платформы», – приводит слова Панкова информационное агентство «Прайм».

Какой-либо детальной информации по поводу кроссовера Senat на данный момент нет. Учитывая, что седаны являются локализованной версией Hongqi H9, можно предположить, что его прототипом будет одна из моделей китайского бренда.

Кроссоверы Hongqi, которые официально продаются в России

В линейке Hongqi на сегодняшний день есть кроссоверы, причём сразу несколько. Только в российском модельном ряду их четыре:

HS3: Компактный кроссовер (длина — 4655 мм, колёсная база — 2770 мм) с бензиновым турбодвигателем 2,0 мощностью 252 л.с., передним приводом и классическим дизайном. Позиционируется как одна из самых доступных моделей бренда.

Компактный кроссовер (длина — 4655 мм, колёсная база — 2770 мм) с бензиновым турбодвигателем 2,0 мощностью 252 л.с., передним приводом и классическим дизайном. Позиционируется как одна из самых доступных моделей бренда. HS5: Среднеразмерный кроссовер — один из самых популярных в линейке бренда. Под капотом 2,0-литровый турбомотор мощностью 252 л.с., работающий в связке с 6-ступенчатым «автоматом». Отличается богатой комплектацией, адаптивной подвеской и премиальной отделкой салона.

Среднеразмерный кроссовер — один из самых популярных в линейке бренда. Под капотом 2,0-литровый турбомотор мощностью 252 л.с., работающий в связке с 6-ступенчатым «автоматом». Отличается богатой комплектацией, адаптивной подвеской и премиальной отделкой салона. HS7: Большой 7-местный кроссовер длиной около 5 метров, сопоставимый по классу с Audi Q7. Оснащается наддувными моторами (2,0 литра, 252 л.с. или 3,0 литра, 337 л.с.), пневмоподвеской, полным приводом и богатым набором ассистентов безопасности.

Большой 7-местный кроссовер длиной около 5 метров, сопоставимый по классу с Audi Q7. Оснащается наддувными моторами (2,0 литра, 252 л.с. или 3,0 литра, 337 л.с.), пневмоподвеской, полным приводом и богатым набором ассистентов безопасности. E-HS9: Флагманский полноразмерный электрический кроссовер длиной 5209 мм. Оснащается двумя электромоторами, доступны версии на 435-551 л.с., запас хода до 690 км. Салон рассчитан на посадку шести человек (2+2+2), оснащён тремя экранами спереди и пневматической подвеской для максимального комфорта.

На ПМЭФ-2026 состоялась премьера Senat 900