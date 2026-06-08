Стало известно, сколько будет выпущено автомобилей «Волга» в 2026 году

Легендарная марка возвращается на рынок спустя 15 лет.

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Возрождённый советский и российский автобренд «Волга» планирует продать около 25 тысяч автомобилей до конца 2026 года. Об этом сообщила глава бренда Татьяна Фадеева.

Volga возвращается на рынок спустя 15 лет после завершения выпуска последней легковой модели Горьковского автозавода (ГАЗ) — седана Volga Siber. Уже в ближайшие недели в продажу поступят кроссоверы K40, K50 и седан С50.

«Производственный план на этот год — порядка 30 000 автомобилей. Полторы тысячи машин уже сошли с конвейера. Что касается реализации, мы рассчитываем на объём 25 000-27 000 автомобилей, понимая, что часть машин будет в товарном запасе дилеров по всей России», — рассказала глава бренда Volga в разговоре с «Российской газетой».

Продажи автомобилей Volga нового поколения начнутся 19 июня. Изначально представительство бренда будет насчитывать 25-30 дилерских центров по всей стране — преимущественно в крупных региональных центрах и городах-миллионниках.

Объявлены цены на автомобили возрожденной марки Volga