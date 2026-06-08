Hongqi анонсировала выход новых моделей на российский рынок

В ближайшие два года линейку пополнят сразу пять автомобилей.

© Hongqi

Китайский автобренд Hongqi расширит модельный ряд в России. Об этом заявил исполнительный директор российского офиса Иван Савельев, подводя итоги участия марки в Петербургском международном экономическом форуме-2026 с 3 по 6 июня.

Четвёртый год подряд бренд выступил официальным партнёром ПМЭФ. Центральным событием в рамках этого проекта стал показ нового флагманского люкс-седана Guoya, который на российском рынке составит конкуренцию Aurus Senat.

© Hongqi

Продажи Guoya начнутся уже этим летом, но флагман станет далеко не единственной новинкой в линейке. В компании подтвердили, что в этом году на рынок выйдет обновлённый бизнес-седан H5 с модернизированным дизайном кузова и переработанным салоном. А в 2027 году запланировано сразу три премьеры:

HS3 — обновление популярного компактного кроссовера;

— обновление популярного компактного кроссовера; HS5 — рестайлинг среднеразмерного кроссовера;

— рестайлинг среднеразмерного кроссовера; HS6 — абсолютно новый подключаемый гибридный кроссовер. Модель уже производится в Китае и является обладателем рекорда Гиннесса по дальности хода.

Hongqi дебютировала в России в мае 2023 года. За три года марка реализовала около 25 000 автомобилей и заняла 10% рынка премиальных автомобилей.

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