Бензин в Москве дорожает сверхвысокими темпами вторую неделю подряд

Стали известно, как изменились цены на автомобильное топливо на столичных заправках за первую неделю лета 2026 года.

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Бензин и дизельное топливо продолжают стремительно дорожать на заправочных станциях (АЗС) в Москве. Об этом свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА) по итогам мониторинга цен с 1 по 8 июня.

Вторую неделю подряд бензин в среднем подорожал более чем на 30 копеек — на 33 против 36 копеек неделей ранее. Солярка прибавила в цене на 37 копеек.

Среди марок бензина на столичных заправках сильнее подорожал премиальный АИ-100 — на 40 копеек. АИ-92 и АИ-95 стали дороже на 24 и 30 копеек соответственно.

Как изменилась стоимость топлива на московских АЗС с 1 по 8 июня:

АИ-92: +24 копейки, с 64,67 до 64,91 рубля;

+24 копейки, с 64,67 до 64,91 рубля; АИ-95: +30 копеек, с 71,46 до 71,76 рубля;

+30 копеек, с 71,46 до 71,76 рубля; АИ-100: +40 копеек, с 97,53 до 97,93 рубля;

+40 копеек, с 97,53 до 97,93 рубля; ДТ: +37 копеек, с 78,49 до 78,86 рубля.

О том, как за первую неделю лета изменились цены на бензин и дизельное топливо по всей стране, расскажет Росстат в ближайшую среду, 10 июня.

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