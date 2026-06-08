«Пришлось бороться не только с соперниками…» Как прошёл этап RDS Open-2026 в Казани

Столица Татарстана приняла третий этап Открытого чемпионата РДС.

© RDS Open

В первые летние выходные, 7-8 июня, на автодроме KazanRing Canyon в столице Республики Татарстан прошёл третий этап Открытого чемпионата РДС (RDS Open) 2026 года. Победителем стал спортсмен из Самары Сергей Ермаков. За рулём своего боевого автомобиля он обошёл всех соперников и стал сильнейшим.

В первый соревновательный день, в субботу, прошли квалификационные заезды. Победу в них одержал пилот из Ростова-на-Дону Валерий Богочаров, выполнивший судейское задание на 96,5 баллов из 100 возможных.

Второй день чемпионата был посвящён парным заездам. В сезоне-2026 они проходят по системе выбывания после двух поражений (англ. — Double Elimination), что позволяет пилотам продолжить борьбу даже после проигрыша в своём первом хите.

Победитель этапа Сергей Ермаков в первом раунде одолел гонщика из Московской области Александра Леонова. Второй раунд самарский спортсмен преодолел по bye run (прим. — одиночный проезд без соперника), а в третьем обыграл петербургского пилота команды Tamashi Racing Игоря Озолина.

В полуфинале лидер этапа встретился со столичным пилотом Анатолием Щербаком. Спортсмен из Москвы допустил контакт с автомобилем Ермакова, и этот инцидент стал определяющим для судей: самарский пилот прошёл дальше, а Щербак встретился во втором полуфинале с Валерием Богочаровым. Дуэль между пилотом из Ростова-на-Дону и Щербаком завершилась победой москвича, благодаря чему Щербак и Ермаков встретились в финале.

Финальная битва стала одним из самых напряжённых моментов соревнований — оба пилота не спешили уступать друг другу, однако по результатам хита уверенней провёл заезды Сергей Ермаков, которому рефери присудили победу, а Анатолий Щербак стал «серебряным» призёром третьего этапа RDS Open.

«Изначально от этапа в Казани у меня были большие ожидания — в прошлом сезоне здесь в квалификации я набрал 99 баллов, но в этот раз пришлось бороться не только с соперниками, но и с техникой. В день тренировок, в пятницу, у меня ломалась машина, я практически не тренировался. В субботу я сонастраивался с автомобилем, ну а в воскресенье уже выложился на полную», — прокомментировал Ермаков.

В командном зачёте победителем этапа стала команда Tamashi Racing, в состав которой вошли три пилота: Владимир Афанасьев, Игорь Озолин — оба из Санкт-Петербурга.

© RDS Open

Открытый чемпионат РДС 2026. 3-й этап. KazanRing Canyon. Топ-3 личного зачёта

Сергей Ермаков (Самара) — 259 баллов Анатолий Щербак (Москва) — 195 баллов Валерий Богочаров (Ростов-на-Дону) — 167 баллов

Открытый чемпионат РДС 2026. 3-й этап. KazanRing Canyon. Топ-3 командного зачёта

Tamashi Racing — 174 балла STAR PËR STARS AIMOL — 171 балл «ЦМРБанк» — 38 баллов

Третий этап стал «экватором» сезона Открытого чемпионата РДС. Впереди пилотов ждут ещё три этапа, по итогам которых будет определён чемпион сезона-2026.

Открытый чемпионат РДС 2026. Личный зачёт после трёх этапов. Топ-3:

Анатолий Щербак (г. Москва) — 532 балла Владимир Афанасьев (г. Санкт-Петербург) — 452 балла Владислав Ерофеев (г. Георгиевск) — 437 баллов

Открытый чемпионат РДС 2026. Командный зачёт после трёх этапов

Tamashi Racing — 712 баллов. STAR PËR STARS AIMOL — 691 балл. «ЦМРБанк» — 231 балл.

Следующий этап Открытого чемпионата РДС пройдёт 18-19 июля в Санкт-Петербурге в рамках фестиваля «ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв — 2026». Но до этого фанаты дрифта смогут посетить ещё два события Российской Дрифт Серии: 13 и 14 июня в Нижнем Новгороде на автодроме NRing пройдёт третий этап Гран-При РДС, а 20 июня в Москве на территории автодрома Moscow Raceway состоится фестиваль большого дрифта RDS Fest. Билеты доступны на сайте tickets.vdrifte.ru

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