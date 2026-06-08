Москвичам рассказали о резком подорожании машино-мест в новостройках

Средняя стоимость места в закрытом паркинге достигло 5,4 млн рублей.

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Владельцам автомобилей, планирующим покупку машино-места в новостройках в старых границах Москвы, стоит поторопиться с приобретением. За последние 12 месяцев стоимость парковочного места взлетела на 46% и предпосылок к замедлению темпов подорожания нет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные консалтинговой компании Ricci.

Сейчас за машино-место в паркинге придётся выложить в среднем 5,4 млн рублей. Для сравнения, стоимость самих квартир с мая прошлого года выросла на 22%, до 51 млн рублей. Таким образом, машино-место является одним из самых быстрорастущих активов на рынке недвижимости.

Причинами такого резкого роста стоимости машино-мест в столице стали сразу несколько факторов. Во-первых, предложение стремительно сокращается: количество доступных лотов в мае упало на 44% год к году — до 3,2 тысячи мест. Застройщики намеренно проектируют минимум парковок, чтобы сэкономить, чему поспособствовало и недавнее снижение нормативов со стороны властей (с 350 до 257 мест на 1000 квартир).

Во-вторых, растёт себестоимость строительства: дорожают материалы, рабочая сила и проектное финансирование при высокой ключевой ставке. При этом спрос остаётся стабильно высоким, так как ужесточение правил парковки на улицах города вынуждает жителей искать места в закрытых паркингах.

Эксперты прогнозируют, что в этом году замедления роста цен на машино-места в Москве не будет. Парковки становятся дефицитным активом в районах с ограниченным предложением и высоким спросом. Кроме того, по мере снижения ключевой ставки ЦБ спрос на жильё будет восстанавливаться, что с задержкой приведёт к дальнейшему увеличению спроса на парковочные места.

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