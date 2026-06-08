Стали известны новые подробности о российском внедорожнике Esteo MX

Премиальный внедорожник российской сборки скоро появится в продаже.

© ESTEO

Новый премиальный автобренд Esteo официально раскрыл технические характеристики нового среднеразмерного внедорожника MX, который в ближайшее время появится на российском рынке.

Esteo MX — первый автомобиль новой российской марки, принадлежащей холдингу «АГР», который также владеет брендами Tenet и Jeland. Эта модель представляет собой перелицованный китайский Exeed MX, который официально не продаётся в России.

Основные характеристики Esteo MX:

2,0-литровая «турбочетвёрка» мощностью 197 л.с.;

Классический 8-ступенчатый «автомат»;

Полный привод;

Максимальная скорость – 210 км/ч;

Расход топлива в смешанном цикле – 9,2 л/100 км;

Семь режимов движения, четыре из них — для бездорожья;

Дорожный просвет – 200 мм.

© ESTEO

Машина штатно оснащена телематической системой, позволяющей владельцу дистанционно запускать двигатель, настраивать климат-контроль, управлять замками и контролировать местоположение автомобиля и давление в шинах. Имеется также широкий набор интеллектуальных ассистентов: адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе, система автоматического экстренного торможения (AEB), система помощи при перестроении (BSD) и другие функции, работающие на базе радаров и камер.

© ESTEO

Внедорожник Esteo MX будет доступен в двух комплектациях — «Премиум» и «Флагман». Обе версии оснащаются идентичным силовым агрегатом. Различия между комплектациями касаются конфигурации аудиосистемы, набора функций комфорта в салоне и диаметра колёсных дисков — R19 или R20

В цветовой гамме кузова три цвета: белый «Аструм», чёрный «Сагиттариус» и серый «Фантом». Интерьер предлагается в двух вариантах: благородном коричневом или элегантном чёрном.

Уже в ближайшее время будет открыт предзаказ на первую модель новой марки. Точная дата старта продаж и стоимость MX будут объявлены отдельно.

Ориентировочная стоимость Esteo MX — около 4 млн рублей. Чтобы понять, какова будет сумма ежемесячного платежа с учётом первоначального взноса и срока кредита, воспользуйтесь нашим калькулятором автокредита.

От «Волги» до «Сената»: какие новые автомобильные бренды появятся в России