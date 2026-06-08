Стали известны новые подробности о российском внедорожнике Esteo MX
Премиальный внедорожник российской сборки скоро появится в продаже.
Новый премиальный автобренд Esteo официально раскрыл технические характеристики нового среднеразмерного внедорожника MX, который в ближайшее время появится на российском рынке.
Esteo MX — первый автомобиль новой российской марки, принадлежащей холдингу «АГР», который также владеет брендами Tenet и Jeland. Эта модель представляет собой перелицованный китайский Exeed MX, который официально не продаётся в России.
Основные характеристики Esteo MX:
- 2,0-литровая «турбочетвёрка» мощностью 197 л.с.;
- Классический 8-ступенчатый «автомат»;
- Полный привод;
- Максимальная скорость – 210 км/ч;
- Расход топлива в смешанном цикле – 9,2 л/100 км;
- Семь режимов движения, четыре из них — для бездорожья;
- Дорожный просвет – 200 мм.
Машина штатно оснащена телематической системой, позволяющей владельцу дистанционно запускать двигатель, настраивать климат-контроль, управлять замками и контролировать местоположение автомобиля и давление в шинах. Имеется также широкий набор интеллектуальных ассистентов: адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе, система автоматического экстренного торможения (AEB), система помощи при перестроении (BSD) и другие функции, работающие на базе радаров и камер.
Внедорожник Esteo MX будет доступен в двух комплектациях — «Премиум» и «Флагман». Обе версии оснащаются идентичным силовым агрегатом. Различия между комплектациями касаются конфигурации аудиосистемы, набора функций комфорта в салоне и диаметра колёсных дисков — R19 или R20
В цветовой гамме кузова три цвета: белый «Аструм», чёрный «Сагиттариус» и серый «Фантом». Интерьер предлагается в двух вариантах: благородном коричневом или элегантном чёрном.
Уже в ближайшее время будет открыт предзаказ на первую модель новой марки. Точная дата старта продаж и стоимость MX будут объявлены отдельно.
Ориентировочная стоимость Esteo MX — около 4 млн рублей. Чтобы понять, какова будет сумма ежемесячного платежа с учётом первоначального взноса и срока кредита, воспользуйтесь нашим калькулятором автокредита.
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