Раскрыто оснащение GAC S9 для российского рынка: полный список опций

Гибридный кроссовер будет доступен только в топовой комплектации.

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Российское подразделение GAC продолжает делиться подробностями о будущем флагмане линейки — премиальном гибридном кроссовере S9. Технические характеристики и особенности дизайна были раскрыты ещё в мае, а теперь стали известны подробности об оснащении автомобиля.

На старте продаж GAC S9 будет предлагаться в единственном варианте — богатой комплектации SX Premium. В список оснащения входят:

Проекционный дисплей диагональю 27 дюймов;

Премиальная аудиосистема с 21 динамиком (включая 2 динамика в подголовнике водительского кресла);

Система автоматической парковки (параллельной и перпендикулярной);

Трёхзонный климат-контроль;

Цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма;

Мультимедийная система с экраном диагональю 15,6 дюйма с поддержкой беспроводных сервисов Apple CarPlay и Android Auto.

Важной частью набора оснащения GAC S9 являются интеллектуальные системы помощи водителю, среди которых адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе движения, система контроля дистанции до впереди идущего автомобиля и система предупреждения столкновений. За пассивную безопасность отвечают 9 подушек безопасности, включая передние и задние боковые, а также центральная подушка безопасности.

Отдельно стоит отметить отделку интерьера и различные опции для удобства водителя и пассажиров:

Отделка кожей Nappa и деревянными вставками;

Переднее пассажирское кресло с положением нулевой гравитации и оттоманкой с электроприводом;

Функция массажа, обогрева и вентиляции сидений первого и второго ряда;

Многоцветная интерьерная подсветка (включая освещение зоны ног спереди и сзади);

Беспроводная зарядка для двух устройств с функцией охлаждения;

Складной столик для заднего правого пассажира;

Звукоизолирующее остекление (лобовое и стёкла дверей первого и второго ряда);

Задние сиденья с электроприводом регулировки угла наклона спинки.

GAC S9 полностью адаптирован к российским условиям эксплуатации и оснащается расширенным зимним пакетом, который включает в себя обогрев лобового стекла, форсунок стеклоомывателя и рулевого колеса. Кроме того, автомобиль оснащён телематическими сервисами дистанционного управления.

Стоимость GAC S9 пока не объявлена. Но уже известно, что общий гарантийный срок на автомобиль будет составлять 5 лет или 150 000 км пробега, а на компоненты гибридной системы будет предусмотрена увеличенная гарантия сроком 8 лет или 150 000 км пробега. Компания также предоставляет владельцам премиальную программу помощи на дороге сроком на 5 лет.

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