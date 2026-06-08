Правительство обсудило меры по стабилизации цен на бензин

Власти обещают задействовать все инструменты, чтобы обеспечить страну топливом и не допустить резких скачков стоимости.

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Вице-премьер РФ Александр Новак провёл совещание по ситуации с ценами на топливо. В правительстве хотят гарантировать, что бензина и дизеля на заправках хватит всем, а резких скачков цен не будет.

На встрече, состоявшейся в понедельник, 8 июня, собрались представители всех ключевых ведомств — от Минэнерго и Минтранса до налоговой (ФНС) и антимонопольной (ФАС) служб. Они изучили данные о том, как меняются цены на бензин и дизель по всей стране и достаточно ли топлива в регионах.

«Минэнерго представило меры поддержки, направленные на поддержание баланса на внутреннем рынке», — сказано в сообщении на официальном сайте правительства.

Главная задача, которую Новак поставил перед ведомствами по итогам заседания, — выработать чёткий план действий для быстрого реагирования на любые изменения на топливном рынке. Этот план позволит избежать дефицита на АЗС и держать рост цен под контролем.

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