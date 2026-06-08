«Не имеет аналогов». В России дан старт уникальному производству автокомпонентов

Ульяновский завод начал выпуск рулевых колес, подушек безопасности и блоков управления.

© Соллерс

Группа «Соллерс» в торжественной обстановке запустила уникальное для России производство автомобильных компонентов систем безопасности – рулевых колёс, подушек безопасности и блоков управления системой. Выпуск налажен на индустриальной площадке в Ульяновске, сообщает пресс-служба Минпромторга.

На предприятии под названием «Компоненты Системы Безопасности» (КСБ) организован полный цикл производства, включающий:

Пенозаливочные линии для изготовления рулевых колёс;

Раскрой, пошив и сборку подушек безопасности;

Пошив оплёток и обтяжку рулей;

Производство блоков управления системой.

Для контроля качества создана собственная испытательная лаборатория для проведения валидационных и серийных тестов всех изделий.

Общий объём инвестиций в проект составил 1,5 млрд рублей, из которых 1,2 млрд рублей предоставлены в виде льготного займа по программе «Автокомпоненты». Средства были направлены на приобретение высокотехнологичного оборудования: пенозаливочных машин, линий по сборке, лазерного раскроя и швейного оборудования.

© Соллерс

«Мы запускаем уникальное для России производство ключевых компонентов безопасности. Впервые в стране рулевые каркасы отливаются из российского магниевого сплава, а лазерный раскрой и пошив материалов для подушек реализован с высоким уровнем автоматизации по технологии, которая также не имеет аналогов в России. В планах – дальнейшая локализация всех материалов и субкомпонентов для производства подушек безопасности, рулей и ремней безопасности», – отметил Адиль Ширинов, председатель Совета директоров «Соллерс».

Первыми отечественные компоненты безопасности и блоки управления получат пикапы Sollers ST6, ST8 и лёгкие коммерческие автомобили Sollers SF5 — поставки уже начались. В ближайшее время ульяновскими компонентами начнут оснащаться обновлённые модели УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Профи». В долгосрочной перспективе локализация охватит всю модельную линейку Sollers — включая автомобили SF1, SF7, SP7 и ST9.

«Для российского автопрома критически важно иметь собственное производство компонентов систем пассивной безопасности, и «Соллерс» с новым производством закроет значительную потребность в этом сегменте», – отметил замглавы Минпромторга России Альберт Каримов, принявший участие в торжественном запуске производства.

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