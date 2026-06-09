Глобальные продажи Jaecoo и Omoda установили исторический рекорд

Определённый вклад в этот рекорд внёс российский авторынок.

© JAECOO

Мировые двух суббрендов китайского автоконцерна Chery выросли почти в три раза и достигли рекордного значения. Об этом сообщило российское представительство Jaecoo и Omoda.

Если в марте было реализовано более 60 000 автомобилей этих двух марок, а в апреле объём продаж приблизился к 70 000, то в мае спрос впервые в совместной истории этих компаний превысил отметку в 75 тысяч реализованных машин за месяц.

© Omoda

«В мае глобальные продажи брендов Omoda и Jaecoo достигли отметки в 75 911 автомобилей, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Рамблер/авто».

Абсолютным лидером продаж в мае стал Jaecoo J6, разошедшийся тиражом 26 335 экземпляров. Второе место занял Jaecoo J7 — 19 405 проданных паркетников. А на третьей строчке расположился фастбэк-кроссовер Omoda C5, который выбрали 19 098 покупателей по всему миру.

По подсчётам «Автостат Инфо», в России в мае было продано 2861 автомобиль Jaecoo, а реализация Omoda составила 1626 единиц. Таким образом, суммарные продажи двух брендов составили 4487 автомобилей, то есть 6% от всего мирового объёма.

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