Минэнерго прокомментировало ситуацию с бензином на юге России

Опубликовано официальное заявление.

© Александр Гаюк/РИА Новости

Министерство энергетики России подтвердило временные сложности с поставками топлива в ряде южных регионов страны. Для решения этой проблемы был сформирован отраслевой штаб, в который входят все крупнейшие компании российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

«В последнее время предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника, что приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде южных регионов», – сказано в заявлении Минэнерго.

Для стабилизации обстановки и обеспечения бесперебойной работы отрасли в министерстве был сформирован и переведён на постоянную основу отраслевой штаб. В его состав вошли представители всех крупнейших компаний российского ТЭК.

Главной задачей штаба является координация действий для обеспечения стабильной, эффективной и безопасной работы всего топливно-энергетического комплекса страны в текущих условиях. В ведомстве заверили, что предпринимаются все необходимые меры для скорейшей нормализации ситуации с обеспечением топливом.

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